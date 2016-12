Le 30 octobre prochain, ça bouge au Centre culturel de Joliette

Le 30 octobre prochain, à 13h, Les bordéliques, duo formé de Fadièse le violoniste (Gabriel Girouard) et de Godasse la gigueuse (Mélissandre Tremblay-Bourrassa), seront en première partie du spectacle de Caillou afin de clore le mois des arts du cirque avec une prestation sur échasses dans le Foyer de la Salle-Rolland Brunelle.

Des activités qui plairont aux enfants!

Caillou invite les enfants à venir fêter son anniversaire en compagnie de sa famille et de ses amis. Il reçoit les enfants chez lui pour une nouvelle aventure musicale qui émerveillera petits et grands. Surprises, chansons, danses et participation du public sont au programme.

De plus, pour célébrer l’Halloween, le Centre culturel de Joliette propose une activité de maquillage avant le spectacle de Caillou. De plus, un atelier de décoration de citrouilles, en partenariat avec La Courgerie, se tiendra après le spectacle. Benny sera également sur place avec sa mascotte afin de divertir les tout-petits!

La série jeune public

Vous avez jusqu’au 30 octobre prochain pour vous abonner à la série jeune public, présentée par Benny et L’Aubainerie. Cette saison, les enfants auront la chance de voir en spectacle Caillou, l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, Nicolas Noël, Arthur l’Aventurier et Le merveilleux voyage de Réal de Montréal.

Pour obtenir plus d’information sur la programmation et les abonnements du Centre culturel de Joliette, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou communiquez avec la billetterie au 450-759-6202.