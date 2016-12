Neuf circuits mystérieux à découvrir dans Lanaudière

La Table de Concertation en Tourisme Culturel de Lanaudière (TACTOC) a présenté son tout nouveau projet de portée régionale, «Mystères dans

Lanaudière». Il s’agit d’une toute nouvelle application mobile ludique et éducative destinée aux jeunes de 6 à 12 ans et à leur famille. L’appli gratuite, permet de découvrir plusieurs lieux patrimoniaux de la région lanaudoise, via neuf circuits mystérieux.

Cette application mobile aux graphismes dynamiques et entraînants met en scène deux enfants et leur grand-papa. Ils font la rencontre d’un fantôme mystérieux mais sympathique, qui fera son apparition afin d’entraîner le participant dans une série de jeux et d’énigmes. Le but final, c’est que le participant découvre l’identité d’un personnage mystère, représentant la

région. C’est à travers différents jeux tels que des casse-têtes à résoudre, des photos 360o, des charades et des jeux de différences que l’enfant progressera dans son enquête. Les jeunes et leur famille peuvent donc, en fonction de leur destination, choisir le circuit de L’Assomption, de Berthierville et de l’Île Dupas, de Brandon, du Chemin du Roy, de Joliette, de la Nouvelle Acadie, de Repentigny, de St-Jean-de-Matha ou encore de Terrebonne.

L’application est disponible via Google Play ou l’App Store et ce, totalement gratuitement. Chacun des neuf circuits peut être préchargé sur tablette électronique ou sur un téléphone cellulaire pour une utilisation sans connexion Internet.

Les scénarios originaux ont été écrits par l’auteur populaire, Sylvie Brien, également de la région de Lanaudière. La conceptualisation de l’application a été confiée à la firme Simbioz, qui a réalisé un excellent travail dans l’animation et la programmation.

L’histoire se veut différente de ce qu’on peut voir habituellement. Il s’agit d’une application très interactive, qui implique l’enfant dans la résolution d’énigmes. Ce dernier devra utiliser ses connaissances générales afin de compléter le circuit, en plus de faire d’intéressantes découvertes sur les lieux patrimoniaux qui l’entourent. Comme la majorité du circuit se déroule à

l’extérieur, « Mystères dans Lanaudière » vise également à faire sortir les

jeunes dehors et à bouger, tout en passant un bon moment en famille. Il s’agit d’un produit novateur, qui permettra aux jeunes de 6 à 12 ans de s’ouvrir à l’histoire, tout en leur permettant d’allier technologie numérique et activité extérieure.