Plus de 160 000 $ pour des projets en persévérance scolaire dans la région

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) est heureux d’annoncer le soutien financier de seize (16) projets locaux en persévérance scolaire.

Ce financement est rendu possible à la suite de la décision du gouvernement du Québec, en avril dernier, de réinvestir dans les instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative afin de soutenir les initiatives de la région en cette matière.

Ce réinvestissement a permis d’augmenter le montant redistribué dans les milieux locaux, qui passe de 30 000 $ à 160 200 $. La réception, l’analyse et la recommandation des projets se sont donc réalisées dans le cadre de deux appels de projets : le premier, réalisé en avril 2016, a permis de distribuer une somme de 30 000 $, et le second, en mai 2016, une somme de 130 200 $. Les projets financés renforcent le plan de développement régional en persévérance scolaire et réussite éducative adopté en 2014 par les membres du CREVALE.

Ils visent à offrir des services directs aux écoles, aux organismes, aux entreprises ou à la population en intervenant directement auprès des élèves, des jeunes, des parents, des employeurs ou des enseignants en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés à l’égard de la persévérance et de la réussite scolaires. Les projets se déploieront dans la région au cours de l’année scolaire 2016-17.

Projets financés, MRC de D’Autray

On prend notre place au cœur du village, La Clé Familiale St-Barthélemy

Projet GPS Lavaltrie, Carrefour jeunesse-emploi D’Autray-Joliette

Objectif Réussite, Carrefour jeunesse-emploi D’Autray-Joliette

Les p’tits succès, Groupe populaire Déclic

Projets financés, MRC de L’Assomption

Mentors actifs/Jeunes Actifs, Coopérative Action jeunesse de L’Assomption

Dominos, L’Avenue Justice alternative, MRC de L’Assomption

Projets financés, MRC Les Moulins

Dominos, L’Avenue Justice alternative

Jouer pour persévérer, le lever du rideau, Les ateliers artistiques Côte à Côte

J’explore, Carrefour jeunesse-emploi des Moulins (à la fois pour les MRC Les Moulins et de L’Assomption)

Projets financés, MRC de Joliette

Mon intégration, ma réussite, mon avenir, Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière

Alimen-Action, La Soupière Joliette-Lanaudière

Soutien en éducation, Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

Ensemble, on persévère, Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette

Mise en place d’un comité d’engagement social, Centre d’amitié autochtone Lanaudière

Projets financés, MRC de Matawinie

La réussite, ça s’entreprend!, Carrefour jeunesse emploi Matawinie

Des ateliers manuels, Git’Enfants

Projets financés, MRC de Montcalm

Parents porteurs de réussite, Comité pour la réussite scolaire dans la MRC de Montcalm

Appel relancé pour la MRC de Montcalm

Dans la MRC de Montcalm, l’un des promoteurs de projets recommandés pour un montant de 15 000 $ s’est récemment retiré, ayant trouvé une autre source de financement pour son projet. Dans ce contexte, le CREVALE relance un appel de projets réservé à la MRC de Montcalm afin d’assurer la distribution de cette somme nouvellement disponible. Les organismes à but non lucratif de la MRC de Montcalm sont donc invités à présenter une demande d’aide financière pour un projet en persévérance scolaire et réussite éducative. Les demandes doivent être reçues au CREVALE d’ici le 24 octobre à midi. Tous les détails se trouvent sur le site crevale.org.

Méthodologie de recommandation

Les projets déposés dans le cadre de cet appel ont été présentés au comité d’analyse du CREVALE, qui a procédé à l’analyse de tous les dossiers. Le comité était composé d’un représentant de chacun des secteurs suivants : Scolaire, Emploi et affaires, Institutionnel et Organisme communautaire. Il importe de noter que les membres du comité qui pouvaient avoir quelque lien que ce soit avec l’un des projets déposés se sont retirés au moment de l’analyse des projets de la MRC concernée. Pour connaître tous les détails relatifs au processus de recommandation, veuillez consulter les actualités sur le site crevale.org.

Un milieu mobilisé

À la suite de ces deux appels de projets, le CREVALE se réjouit de voir que la question de la persévérance scolaire et de la réussite éducative est une priorité pour plusieurs acteurs de la région. Les projets mis de l’avant témoignent de cette volonté concrète à vouloir travailler pour favoriser à la fois un meilleur rendement scolaire chez les jeunes et un plus grand engagement de leur part dans leur cheminement à l’école. Les projets soutenus financièrement démontrent également l’attention portée à des clientèles plus fragiles et dans le besoin, et la concertation entre les porteurs de projets et le milieu scolaire, des clés essentielles pour collaborer au succès, à la pertinence et à la complémentarité des actions en matière de persévérance scolaire.