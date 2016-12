Saint-Côme aura son Skatepark

La Municipalité de Saint-Côme est heureuse d’annoncer le début des travaux pour la construction d’un tout nouveau parc de planches à roulettes sur son territoire. Dans une vision de revitalisation du noyau villageois et afin de répondre aux besoins des citoyens, la Municipalité s’était penchée sur le projet l’an dernier et était en attente d’aide financière gouvernementale. Les fonds étant limités, le projet n’a pas été retenu et au même moment, quatre jeunes sont venus frapper à la porte de la Municipalité pour faire la demande d’un nouveau Skatepark…

Une initiative jeunesse

Ce qui a confirmé le désir du Conseil municipal de tout de même réaliser ce projet, c’est l’initiative de quatre jeunes de Saint-Côme qui se sont impliqués dans la démarche : Félix Bouchard, Mia Gauthier, Rédik Gauthier et Cédric Morin.

M. Martin Bordeleau, maire de Saint-Côme se réjouit de la façon de faire de ces jeunes : « Nous sommes fiers de leur détermination, ils ont demandé au Conseil municipal d’améliorer cette infrastructure, en étant appuyé d’une pétition de plus de 250 signatures qu’ils ont eux-mêmes été chercher. Ils ont travaillé très fort pour démontrer le besoin et nous ont même aidés à amasser des fonds afin de s’assurer que le projet se réalise. » Il mentionne également que d’avoir de jeunes citoyens qui s’impliquent de la sorte dans le milieu est une richesse pour la communauté.

Suite à la demande des jeunes, il était évident que le Conseil municipal voulait aller de l’avant. Une évaluation a été effectuée en fonction des coûts nécessaires à la réalisation d’un tel projet. Par la suite, la Municipalité a obtenu une subvention de 5 000 $ provenant de la Caisse du Nord de Lanaudière et une demande de subvention a été acheminée à la Fondation des Samares. Les jeunes impliqués dans ce projet ont déjà amassé plus de 800 $ cet été. De plus, l’organisation de la Course des Grands Combattants de Saint-Côme versera une somme pour la réalisation du projet. Considérant l’importance d’un tel projet pour notre clientèle jeunesse, des citoyens bénévoles se sont concertés afin d’offrir un spectacle-bénéfice le 3 décembre prochain.

En définitive, la Municipalité injectera les sommes manquantes à partir du fonds réservé aux fins de parcs et terrains de jeux afin de parachever ce projet évalué à 58 000 $.

Spectacle-Bénéfice pour l’aménagement du Skatepark !

Vous souhaitez appuyer l’initiative des jeunes de la Municipalité de Saint-Côme ?

Joignez-vous à nous pour une soirée Spectacle-Bénéfice le samedi 3 décembre 2016, dès 19h30 au Centre de Loisirs Marcel Thériault (250 65e Avenue, Saint-Côme (Québec) J0K 2B0).

Au programme ; plus de 30 chanteurs seront en prestation sous la direction musicale de M. François Marion. Les billets sont en vente au coût de 15 $ au Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Côme.

Cette activité est organisée par Mmes Joyce Gagné, Marie-Claude Thériault et Renée Gagné.

Pour plus d’information : 450 883-2726.