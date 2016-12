Bilan de la saison du programme de cadets de la SQ

Après un été riche en événements, les 66 cadets de la Sûreté du Québec ont quitté leur poste récemment et dressent maintenant un bilan très positif de leur expérience.

Ces étudiants ou diplômés en techniques policières ont réalisé plus de 12 000 activités reliées à leur mandat et rencontré plus de 109 000 citoyens depuis le début de la saison, le 5 juin dernier. Ils ont pu mettre à profit les apprentissages acquis au cours de leur formation et développer des habiletés qui leur seront fort utiles dans leur futur travail de policier.

« J’ai beaucoup aimé mon expérience. Grâce à mes deux saisons de travail comme cadet, je me suis développé comme futur policier, mais aussi comme personne. J’ai pu mettre en pratique, sur le terrain, des apprentissages théoriques acquis à l’école et je comprends maintenant davantage les fondements du métier de policier; être présent dans la communauté et protéger les citoyens. Je n’ai aucun doute que mon expérience de cadet m’aidera dans ma carrière. » – Mathieu, cadet au poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Cette année, plus de 200 municipalités de la province ont bénéficié de la présence des cadets. Ces derniers ont assuré une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participé à des événements locaux et pris part à des activités de relations communautaires variées.

Pour la région, les cadets étaient Julien Paiment et Maude Cartwright (MRC de Joliette), Bianca Benoît et Catherine Hayes-Châteauneuf (MRC de d’Autray) et Fanny Lacaille et Benjamin Valois ( MRC de Montcalm).

Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation qu’il offre aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison. Chaque année, la présence des cadets contribue à accroître le lien de proximité avec la population et permet à des jeunes d’acquérir une expérience de travail inoubliable.

Pour plus d’informations sur le programme de cadets de la Sûreté du Québec, le public est invité à visite le site web du Recrutement policier au www.recrutement-suretequebec.gouv.qc.ca.