Succès des Olympiades de Saint-Ignace-de-Loyola

Les Olympiades organisées par les Loisirs de St-Ignace-de-Loyola se sont déroulées le 20 août dernier.

En tout, 64 jeunes de 4 à 12 ans ont participé à l'événement qui revenait après une absence de 8 ans. La journée fut un succès grâce aux nombreux bénévoles et à nos partenaires dont l'entreprise L.H. Plante & fils Inc., la municipalité de St-Ignace-de-Loyola, Les Chevaliers de Colomb des Iles, la Fruiterie des îles, Marché Tradition de St-Barthélemy et F. Thériault Inc.

Un merci particulier à Dame Mélanie Soulières pour les matelas et M. Antoine Latour pour la construction du podium.