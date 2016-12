Conseils de sécurité ferroviaire à l'intention des enfants

(EN) Comme des millions de jeunes Canadiens retournent à l'école, le CN souligne l'importance de la sécurité à proximité des propriétés ferroviaires et aux passages à niveau.

Il faut rappeler aux enfants et aux adultes de ne jamais jouer sur les propriétés ferroviaires ni prendre des raccourcis qui passent sur des voies ferrées pour aller à l'école ou chez des amis.

Les intrusions sur les propriétés ferroviaires, y compris les triages et les ponts, sont illégales et dangereuses.

« On peut éviter les décès liés aux intrusions à proximité des voies, ainsi que les tragédies aux passages à niveau simplement en respectant la signalisation», affirme Stephen Covey, chef de la Police et de la sécurité du CN. La sécurité ferroviaire, c'est l'affaire de tous. En veillant les uns sur les autres et en travaillant ensemble, nous pouvons aider à assurer la sécurité de nos collectivités et prévenir les décès et les blessures dans la propriété ferroviaire ou à proximité.

« Ensemble, nous pouvons sauver des vies et aider à réduire à zéro le nombre d'accidents aux passages à niveau et ceux qui sont liés à des intrusions », ajoute M. Covey.

Les intrusions sur les voies et les propriétés ferroviaires continuent de causer des décès et des blessures évitables au Canada. En 2015, on a dénombré au Canada 53 accidents liés à des intrusions, qui ont entraîné 31 décès et causé des blessures graves à 18 personnes.

« Il est dangereux pour les enfants de s'amuser sur les voies ferrées et personne ne doit y prendre un raccourci, précise M. Covey. Il est important de se rappeler qu'un train pourrait passer à tout moment. »

Chaque année, des agents de la Police du CN présentent des centaines d'exposés sur le thème La sécurité, on embarque! et s'adressent à plus de 300 000 enfants et adultes dans les écoles et à l'occasion d'activités communautaires au Canada et aux États-Unis, afin de les sensibiliser à l'importance de la sécurité et aux dangers de marcher ou de jouer sur les voies ferrées ou à proximité.

On encourage les enfants et les parents à contribuer à la sécurité des collectivités en prenant l'engagement de la sécurité et en diffusant les conseils sur la sécurité publiés sur le site monengagementsecurite.com. Ils peuvent également regarder les vidéos immersives de réalité virtuelle à 360° sur la sécurité ferroviaire sur leur ordinateur, leur appareil mobile ou avec une visionneuse Google Cardboard.

Si vous êtes témoin d'un comportement dangereux dans une propriété ferroviaire, signalez-le à la Police du CN, au 1-800-465-9239, ou aux services d'urgence locaux.

Vous trouverez plus de renseignements sur la sécurité aux passages à niveau sur le site operationgareautrain.ca.