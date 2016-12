10 trucs pour une bonne rentrée scolaire

La rentrée scolaire est un grand événement pour tous les enfants. C'est le début d'une autre étape et ce peut être à la fois amusant et stressant. Pour faire de cette journée un beau moment, il faudra être bien prêt et mettre l'accent sur le côté positif des choses. Voici donc comment avoir une bonne rentrée scolaire.

1. Utiliser rapidement la liste d'effets scolaires à acheter

Tout d'abord, n'attendez pas à la dernière minute pour tout acheter, vous risquerez de subir de gros stress inutiles. Aussi, soyez prêts pour tous les spéciaux qui seront offerts en magasin un peu avant la rentrée.

2. Discuter de la prochaine routine de classe avec les enfants

Pour les remettre dans le contexte de la routine scolaire après les vacances, parlez avec vos enfants de ce qui s'en vient et de ce qu'ils devront faire. La routine des devoirs, des leçons et des heures du dodo par exemple.

3. Préparer les enfants à un sommeil stable

Avant la rentrée scolaire, habituez vos enfants à se recoucher à des heures plus normales et stables. Ainsi, ils s'habitueront avant la rentrée et il récupéreront du bon sommeil.

4. Visiter l'école avant la rentrée scolaire

Pour apaiser les enfants, vous pouvez leur faire visiter l'école et ses alentours. Aussi, vous pouvez leur présenter les professeurs et les membres du personnel.

5. Impliquer les enfants dans cette préparation

Lorsque vous achetez le matériel scoalire, demandez aux enfants de participer. Ils seront heureux de choisir leur matériel ainsi que leurs vêtements. Ils peuvent aussi participer à la préparation de leur boîte à lunch le jour de la rentrée.

6. Se préparer tôt le jour de la rentrée

Le matin de la rentrée, levez-vous plus tôt pour vous préparer dans le calme et sans aucune presse. Ainsi, la rentrée se fera davantage dans le calme et la bonne humeur.

7. Encourager les enfants à l'école

Encouragez-les en leur expliquant que tout ira bien et que vous serez à leur côté pour les aider durant l'année. Parlez-leur de choses positives telles que leurs amis, les sorties, les activités, etc.

8. Faire de la rentrée scolaire un grand jour

Soulignez ce grand jour avec un petit spécial. Ce peut être un déjeuner très très spécial, un cadeau, une surprise ou même une sortie à la fin des classes. Ça aidera à faire comprendre aux enfants combien ce jour est important et qu'il vous tient à cœur. Que vous êtes fier d'eux.

9. Accompagner les enfants

Bien-sûr, les enfants seront ravis si vous les accompagnez à la rentrée scolaire. Vous pouvez même inviter des proches tels que les grands-parents.

10. Prendre le maximum de photo

Soulignez cette belle journée en prenant des photos souvenirs que vous voudrez conserver pour toujours.

