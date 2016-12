Les loisirs, plus que du bonbon

Les activités de loisir, c’est amusant! Mais saviez-vous que ces activités sont aussi un excellent moyen de nourrir la motivation scolaire de vos enfants? En effet, le bien-être et la satisfaction générale qu’ils retirent de la pratique d’activités culturelles, sportives, parascolaires et des interactions sociales qui en découlent contribuent au succès scolaire des jeunes. Ces activités influencent positivement l’estime de soi des jeunes, la conception de leur identité et leur capacité à s’affirmer et les aident à se développer sur plusieurs plans.

Ainsi, faire partie d’une équipe de soccer ou d’une troupe de théâtre, suivre un cours de violon ou de bandes dessinées, être scout ou « jeune leader en action », faire du bénévolat à la résidence pour personnes âgées de son quartier ou siéger au conseil étudiant favorisent :

- La connaissance de soi : En explorant diverses activités, les jeunes, comme les adultes, apprennent à se connaître et à découvrir leurs intérêts.

- Les compétences spécifiques et sociales : En plus de développer leurs compétences dans un domaine spécifique (les arts, les sports, la musique, etc.), les jeunes qui pratiquent une activité en groupe améliorent leurs habiletés sociales. Le contact avec d’autres jeunes est bénéfique pour vaincre leur timidité, s’affirmer, s’ouvrir aux autres, développer leur empathie, interagir et communiquer leurs émotions plus facilement.

- Les sentiments d’efficacité personnelle et d’appartenance : Il est valorisant de développer de nouvelles compétences et de réussir son intégration dans un groupe. Par ailleurs, les activités de loisir sont des façons de nourrir le sentiment d’appartenance des jeunes à un groupe, à leur école ou à leur communauté, leur confiance en soi, de même que leur sentiment d’efficacité personnelle, lequel est la croyance qu’ils ont en leur capacité de mettre en place les actions et conditions qui leurs permettront d’atteindre leurs buts. Un jeune a donc plus de chances de réussir s’il s’en croit capable.

- Les saines habitudes de vie : Un peu plus du quart des jeunes Lanaudois choisissent des loisirs ou des moyens de transport actifs1. C’est bien peu quand on sait que la pratique d’activités physiques permet d’améliorer l’humeur et la capacité de concentration des jeunes, en plus de réduire leur apathie et d’augmenter leur réflexe de prendre des décisions favorables à leur santé.

Faire d’une pierre, deux coups! Et pourquoi pas trois?

Les avantages de la pratique d’activités de loisir sont nombreux. Les compétences qui y sont acquises et qui sont liées à l’effort et à la gestion du stress, notamment, peuvent se transférer en classe. Le soutien manifesté au jeune par son père et sa mère lors des activités nourrit le lien affectif qui les unit. Par ailleurs, la mise sur pied d’activités parascolaires encourage la collaboration entre l’école et la communauté, de même que l’implication des parents. Voilà de quoi faire des loisirs un réel facteur de persévérance scolaire!