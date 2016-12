Stratégies gagnantes pour étudier efficacement

Pour la rentrée scolaire 2016, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) est heureux de partager avec toi, élève lanaudois, ses meilleurs trucs pour profiter pleinement des périodes d’étude :

1- Optimise l’utilisation de ton agenda scolaire : Inscris-y les dates des examens et des remises de travaux, ainsi que les périodes d’étude en prévision des examens. Tu peux également prendre l’habitude d’y noter quelques mots-clés résumant la matière vue durant un cours, pour te rafraîchir la mémoire.

2- Organise ton lieu d’étude à la maison : Installe-toi dans un endroit calme, bien éclairé et libre de toute distraction (au besoin, utilise des bouchons ou porte des écouteurs pour amoindrir l’effet des multiples distractions sonores; choisis une musique douce et sans paroles). Assure toi d’avoir tout ton matériel en main (crayons, gomme à effacer, surligneur, règle, calculatrice, papier brouillon, dictionnaires, etc.).

3- Organise ta période d’étude : Avant de débuter la période d’étude et de travaux, dresse une liste des tâches à réaliser en commençant par celles qui demandent le plus de concentration. Utilise un code de couleurs pour identifier rapidement les urgences. Divise les plus grosses tâches en petites étapes et vois s’il est possible et pertinent de répartir ces étapes tout au long de la semaine. Fixe-toi des objectifs réalistes et offre-toi un moment-récompense lorsque tu as terminé.

4- Privilégie la lecture active : Lis à haute voix, surligne l’information à retenir et note les idées principales dans la marge pour t’aider à mémoriser et à comprendre ce que tu lis.

5- Joue avec la matière : Retranscris tes notes de cours; prépare des fiches-résumés, des schémas et des tableaux; chante les règles de grammaire et formules mathématiques sur un air qui te plaît; récite et épelle tes mots de vocabulaire en marchant.

6- Évite le stress engendré par les retards et l’étude de dernière minute : Le cerveau a besoin de temps pour mémoriser l’information à apprendre; c’est pourquoi il est peu efficace d’étudier la veille d’un examen. Dans le même sens, attendre à la toute dernière minute pour réaliser tes travaux scolaires peut être la source d’un stress facilement évitable.

7- Investis le temps nécessaire : Ton niveau scolaire et des facteurs personnels (ta capacité à te concentrer, ta faculté d’apprendre et de mémoriser) influent sur la durée de tes périodes d’étude. Des périodes courtes mais fréquentes, incluant des pauses, sont la meilleure stratégie pour travailler efficacement. Au primaire, une période de 15 à 60 minutes par jour suffit habituellement. Au secondaire, le temps d’étude quotidien devrait varier entre 60 et 120 minutes (www.fcpq.qc.ca/reussitescolaire/).

8- Privilégie un mode de vie sain : L’activité physique quotidienne, une saine alimentation et un sommeil adéquat sont des alliés pour t’assurer d’être attentif, d’avoir un bon niveau de concentration et d’optimiser ta mémoire, ton raisonnement mathématique, ta créativité verbale et … ton humeur!