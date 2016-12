L’école commence bientôt pour des milliers de Lanaudois de tous âges! Pour les plus petits, qui entreront à la maternelle, c’est le début d’une grande aventure. Selon la recherche, l’entrée à la maternelle serait la plus importante de toutes les transitions scolaires. Pas étonnant puisque chacun des nouveaux élèves doit s’adapter à un nouvel endroit, à de nouvelles règles de vie, à la gestion de la boîte à lunch et à tous ces nouveaux visages. Sans compter que, pour certains, il s’agit aussi de la première « séparation » d’avec papa et maman.

L’entrée à la maternelle est, de toute évidence, une période chargée dans la vie des enfants, mais qui se déroule très bien pour la majorité d’entre eux. C’est par ailleurs le passage à la maternelle qui donne le ton aux transitions suivantes. Si votre tout-petit et vous avez conservé un agréable souvenir de ces moments, il y a fort à parier que vous envisagerez avec plus de confiance les changements de classe ou d’école, ainsi que l’entrée au secondaire, au cégep ou à la formation professionnelle, et ce, même si tous ces moments peuvent s’accompagner d’inquiétudes, tant pour vous que pour votre enfant.

L’école représente une grande dose d’inconnu pour les enfants et parfois même pour les parents. Certains enfants craignent de manquer l’autobus ou de ne pas se faire de nouveaux amis. Des parents ont, quant à eux, des inquiétudes face à l’accompagnement offert aux enfants dans le cadre de cette nouvelle routine, alors que d’autres se demandent si leur enfant s’adaptera avec aisance au groupe et aux apprentissages. Peu importe la source de ces doutes, il est possible de faciliter la période de transition.

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) vous propose ces quelques trucs pour atténuer les inquiétudes et le stress, de part et d’autre :

• Amener l’enfant à calmer ses doutes et ses angoisses en élaborant lui-même ses stratégies. S’il se sait capable de trouver des solutions à ses problèmes, l’enfant aura davantage confiance en lui et sera moins inquiet le grand jour venu.

• S’efforcer de parler en bien de l’école et de son personnel devant l’enfant. S’il sent que papa ou maman n’aime pas l’école ou ne fait pas confiance aux enseignants, il est possible que l’enfant se sente moins à l’aise dans ce milieu inconnu.

• Visiter la cour d’école, profiter des journées portes ouvertes et des journées d’accueil ou amener l’enfant voir le spectacle de fin d’année d’un grand frère ou d’une grande sœur qui fréquente déjà sa future école pour lui permettre de se familiariser avec son nouveau milieu.

• Parler ouvertement et poser des questions aux intervenants scolaires ou communautaires, qui seront en mesure de calmer nombre d’inquiétudes des parents et de donner de judicieux conseils visant à faciliter l’entrée à la maternelle de nos petits protégés.

Sur ce, à quelques jours du début de la belle et grande aventure, respirons profondément et sourions à cette nouvelle vie de découvertes, de défis, de succès, d’apprentissages, d’amitiés et d’épanouissement!