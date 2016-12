Le saviez-vous?

Saviez-vous que les conséquences du décrochage marquent davantage la trajectoire de vie des filles?

Les décrocheuses ont un salaire et un taux d’emploi moindres que les décrocheurs. De plus, la scolarité des filles, potentielles mamans de demain, aura une influence directe sur la persévérance scolaire de leurs enfants.

Saviez-vous que des outils sont offerts aux employeurs afin de faciliter le recrutement, l’accueil et le maintien des ressources humaines étudiantes?

Depuis le printemps dernier, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE), par l’entremise du programme OSER-JEUNES, propose un coffre à d’outils permettant de soutenir les employeurs qui embauchent des étudiants. Conçus selon trois grands défis rencontrés par les organisations, le cahier de l’employeur ainsi que les fiches complémentaires contiennent une multitude d’informations, de conseils et de trucs pratiques pouvant les aider. Consultez la section « Outils » du site oser-jeunes.org pour en savoir plus et faites comme plus de 370 employeurs lanaudois qui valorisent l’éducation et ont à cœur de voir les jeunes de la région réussir à l’école en obtenant une certification.

Saviez-vous que 37 programmes de formation professionnelle sont dispensés par les commissions scolaires de la région de Lanaudière?

Ces programmes, répartis dans les domaines de l’administration, du commerce et de l’informatique, de l’alimentation et du tourisme, des bois et matériaux connexes, de l’électrotechnique, de la métallurgie, de la fabrication et de l’entretien mécanique, de la santé et des relations humaines, ainsi que des soins esthétiques, sont offerts dans 10 centres de formation. Un programme de formation est disponible près de chez toi pour une carrière des plus stimulantes. Informe-toi!

Saviez-vous que, de toutes les transitions scolaires, le passage à la maternelle est la plus importante?

Le passage à la maternelle donne le ton aux transitions scolaires subséquentes. Une transition agréable aide l’enfant et ses parents à envisager avec confiance les prochaines étapes du parcours scolaire. Une transition réussie en est une où l’enfant, son père et sa mère se sentent bien, bénéficient du soutien nécessaire pour satisfaire leurs besoins, répondre à leurs questions et calmer leurs éventuelles inquiétudes à l’égard de cette grande aventure dont ils garderont un souvenir positif.

Saviez-vous que les enfants lanaudois sont mieux préparés à entreprendre leur parcours scolaire que la moyenne des petits Québécois?

Selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM 2012), 23,2 % des petits Lanaudois seraient considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de développement, comparativement à 25,6 % des petits Québécois. Pour plus d’information sur les domaines de développement, consultez Engagé pour la persévérance scolaire : un portrait lanaudois, disponible dans la section « Bibliothèque/Publications » du site crevale.org

Saviez-vous que les deux tiers des étudiants du collégial dans Lanaudière sont indécis ou perplexes quant à leur orientation scolaire et professionnelle?

Heureusement, ils peuvent compter sur les services de professionnels de l’orientation. Depuis octobre 2015, ils peuvent également apprendre à mieux se connaître et découvrir des métiers en demande qui leur ressemblent en visitant le site moimonavenir.com.

Saviez-vous que, dans Lanaudière en 2014-2015, 41,1 % des 6067 signalements traités par la DPJ ont été retenus?

La moyenne lanaudoise de signalements retenus est plus élevée que celle du Québec (39,9 %). Par ailleurs, le taux de signalements retenus est plus élevé au nord de la région qu’au sud. Les problèmes faisant l’objet des signalements dans Lanaudière sont, en ordre décroissant d’importance : la négligence et le risque sérieux de négligence, l’abus et le risque sérieux d’abus physique, l’abus et le risque sérieux d’abus sexuel, les troubles de comportement et les mauvais traitements psychologiques. Nonobstant les problèmes vécus individuellement par ces jeunes, il ne fait pas de doute que leur ouverture aux apprentissages scolaires peut s’en trouver affectée.



Saviez-vous que plus un jeune se croit capable d’organiser et d’exécuter les actions lui permettant d’atteindre un objectif donné, plus il a de chances de réussir?

Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) est cette croyance d’une personne en sa capacité d’organiser et d’exécuter les actions lui permettant d’atteindre son objectif ou de produire les résultats recherchés dans une tâche donnée. Il s’applique à divers domaines de la vie (scolaire, sportif, professionnel, familial, artistique, personnel, etc.). De nombreuses études l’ont associé à l’estime de soi, à la motivation, à la persévérance, aux aspirations scolaires et professionnelles, à l’engagement et, éventuellement, à la réussite scolaire des jeunes et moins jeunes. Pour en apprendre davantage sur le SEP en général, ainsi que sur le SEP des jeunes et des parents lanaudois, consultez la rubrique du même nom dans la section « Bibliothèque/Publications » du site crevale.org.

Saviez-vous que dans le monde entier, est soulignée le 5 octobre de chaque année la « Journée mondiale des enseignantes et des enseignants »?

Proclamée par l’UNESCO en 1994, la « Journée mondiale des enseignantes et des enseignants » vise à souligner le travail de ces hommes et femmes qui contribuent à réaliser les objectifs de l’éducation, tous ordres d’enseignement confondus, mais également à les reconnaître comme des acteurs clés de la durabilité et du développement des sociétés. Pour l’occasion, le CREVALE vous invite à souligner le travail d’un enseignant ou d’une enseignante de votre entourage en lui faisant parvenir une carte d’encouragement virtuelle disponible dans la section « Projets et outils » du site crevale.org