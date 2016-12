Les sauveteurs de Joliette, coup de cœur de la Société de sauvetage

L’été continue de se faire beau à Joliette alors que l’équipe de sauveteurs de la Ville de Joliette vient tout juste d’être décernée « Équipe Coup de cœur 2016 » par la Brigade Splash Ouest de la Société de sauvetage. Une nouvelle accueillie à bras ouverts à la piscine municipale!

Grâce à son esprit d’équipe, son dynamisme et ses connaissances en sauvetage, Joliette a su se démarquer parmi les 30 installations visitées et évaluées dans le secteur Ouest de la Brigade Splash.

Mentionnons que la Brigade Splash de la Société de sauvetage est divisée en trois secteurs : Ouest, Centre et Est. Les sauveteurs de Joliette peuvent donc se réjouir de faire partie de l’une des trois équipes s’étant le mieux illustrées parmi les 86 jugées partout à travers la province.

Anthony Leblanc, sauveteur de l’année

Par la même occasion, Anthony Leblanc a appris qu’il était nominé dans la catégorie « Sauveteur de l’année 2016 ». Bien qu’il en soit à sa toute première saison à la piscine municipale de Joliette, la Brigade Splash Ouest de la Société de sauvetage s’est dite impressionnée par son leadership, sa motivation et ses aptitudes en sauvetage.

La Ville de Joliette tient à féliciter toute son équipe de sauveteurs et invite la population à profiter des derniers jours de l’été grâce aux bains libres et en longueur qui se poursuivent jusqu’à la fin du mois d’août à la piscine municipale. L’horaire et les tarifs sont disponibles au www.ville.joliette.qc.ca.