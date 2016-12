Une ribambelle d’activités pour la Fête de l’enfant de Notre-Dame-des-Prairies

De retour pour une troisième édition, la Fête de l’enfant promet une journée des plus emballantes aux jeunes prairiquoises et prairiquois! C’est le mercredi 17 août prochain de 10 h à 15 h sur le site enchanteur du parc des Champs-Élysées que la fête battra son plein au plus grand plaisir des jeunes et des familles d’ici!

Soyez de la partie le 17 août prochain!

Depuis 2013, le Service des loisirs et des saines habitudes de vie organise cet événement familial très populaire. Cette grande fête est l’occasion de s’amuser à l’extérieur dans l’un des plus beaux parcs de la région. En plus de profiter des nombreuses activités proposées, les familles sont invitées à dîner sur place. Une épluchette de maïs ainsi que des hot-dogs et de la salade de chou seront servis gratuitement pour casser la croûte.

Des activités palpitantes!

Jeux gonflables;

Jeux d’eau et fête de mousse;

Tyrolienne et mur d’escalade 3D;

Spectacles;

Petit train, photobooth, crèmerie mobile et bien plus encore!

La présence du camp de jour de Notre-Dame-des-Prairies ainsi que de nombreuses garderies et CPE facilite la participation des jeunes. Toutes les familles de Notre-Dame-des-Prairies et du grand Joliette sont les bienvenues à se joindre à la fête!

Le Service loisirs et des saines habitudes a comme mission de maintenir et d’améliorer la qualité de vie des prairiquoises et prairiquois tout en favorisant leur épanouissement sur son territoire. La Fête de l’enfant s’inscrit parfaitement dans la vision de développement des loisirs de la Ville en proposant une activité de grande qualité, tout à fait gratuitement.

La Fête de l’enfant est l’occasion idéale pour s’amuser et profiter pleinement de l’été à Notre-Dame-des-Prairies! En cas de pluie elle sera remise au vendredi 19 août, toujours de 10 h à 15 h. Pour connaître toutes les activités du Service des loisirs et des saines habitudes de vie, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville.