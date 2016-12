La Maison des Jeunes La Piaule organisent un Quilles-o-thon

La Maison des Jeunes La Piaule de Joliette, organise un Quilles-o-thon, à la salle de quilles Baby, située au 53 Rue Baby, Joliette, le 20 août 2016, de 15 h 15 à 18 h. Tous les citoyens sont donc cordialement invités pour une après-midi remplie de plaisirs au coût de 15 $ par adultes et 7 $ par enfants âgées de 11 ans et moins.

Durant cette activité, il y aura plusieurs prix de présence à gagner. Les profits amassés durant cette activité serviront à financer les activités des jeunes de la Maison La

Piaule de Joliette.

Le but du Quilles-o-Thon est de permettre aux adolescents de 12 à 17 ans de s’impliquer dans le développement et dans l’organisation de leur Maison des Jeunes, tout en les responsabilisant et en leur permettant d’accumuler de l’argent dans leur compte-jeune, ce qui leur permettra de faire plusieurs activités à moindres coûts. De plus, ils pourront mettre en pratique leurs compétences de futurs citoyens informés et engagés, en prenant de bonnes habitudes à titre de citoyens critiques, actifs et responsables.

Tous sont donc invités à venir encourager l’implication des jeunes de La Piaule et du même coup à avoir du plaisir en famille!

Le Quilles-O-Thon aura lieu le samedi 20 août 2016, de 15 h 15 à 18 h. Il suffit de réserver et acheter vos billets à l’avance en téléphonant à la Maison des Jeunes La Piaule (450)-753-2888

Une Maison des Jeunes présente dans sa communauté

La Maison des Jeunes La Piaule est implantée depuis plus 20 ans à Joliette. Elle accueille gratuitement les adolescents de 12 à 17 qui y sont toujours les bienvenus pour échanger, se divertir, s’informer et participer à des projets communs. Diverses activités y sont offertes, toujours encadrées par une équipe d’animateurs dynamiques et compétents.

Pour obtenir plus d’informations sur la Maison des Jeunes ou sur les activités à venir, contactez-nous 450-753-2888/mdjlapiaule@bellnet.ca Il nous fera toujours plaisir de répondre à vos questions!