Une 12 édition pour les Coopératives Jeunesse de Services de Joliette et Saint-Charles-Borromée

C’est le 5 juillet, à la Maison des Jeunes la Piaule de Joliette, qu’a officiellement été lancé la 12e saison des Coopératives Jeunesses de Services de Joliette (CJS) et Saint-Charles-Borromée.

Cette année, 18 jeunes, soit neuf dans chaque CJS, en seront, pour la plupart, à leur première expérience de travail. Ils sont âgés en 12 et 17 ans et offriront leurs services pour des menus travaux.

L’objectif du projet est de favoriser chez les jeunes, une prise de conscience de leurs capacités et de leur responsabilité collective afin de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations. De plus, chaque jeune acquiert une expérience liée à la gestion et à la direction de la coopérative.

On peut dès maintenant faire appel aux coopérants pour des petits travaux de peinture, de jardinage, d’entretien ménager, de gardiennage, etc.

Afin de financer le bon fonctionnement de la coopérative, on tiendra une activité le 9 juillet dès 10h00, soit « du yoga pour un matin relaxant » au Centre Alain Pagé. Le coût de participation est fixé à 5$.

Danielle Boulet, directrice du Fonds Solidarité Travail du Québec et partenaire principal du projet, a tenu à rendre hommage aux 18 jeunes participants. « Ce premier emploi est souvent le plus difficile. Mais vous allez acquérir une expérience qui va vous aider pour tout le reste de votre vie », a-t-elle mentionné.

La Caisse Desjardins de Joliette est un partenaire or de l’édition 2016 des CSJ. Les coopérants sont disponibles jusqu’au 12 août prochain.

On peut les joindre au 450-271-1418 (Saint-Charles-Borromée) et 450-271-4836 (Joliette).