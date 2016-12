Lave-auto de la Maison des Jeunes La Piaule le 9 juillet

La Maison des Jeunes La Piaule de Joliette organise un lave-auto aux Galeries Joliette, au coin de la SAQ, le 9 juillet 2016, de 9h à 16h. Tous les citoyens sont donc cordialement invités à venir faire laver l’extérieur de son auto pour la somme de 7$, mais bien sûr, les profits servant à financer les activités des jeunes de la Maison, toute contribution volontaire sera acceptée avec grand plaisir par les jeunes!

Le but du lave-auto est de permettre aux ados de 12 à 17 ans de s’impliquer dans le développement et dans l’organisation de leur Maison des Jeunes, tout en les responsabilisant et en leur permettant d’accumuler de l’argent dans leur compte-jeune, ce qui leur permettra de faire plusieurs activités à moindres coûts. De plus, ils pourront mettre en pratique leurs compétences de futurs citoyens informés et engagés, en prenant de bonnes habitudes à titre de citoyens critiques, actifs et responsables.

Tous sont donc invités à venir encourager l’implication des jeunes de La Piaule et du même coup à avoir un véhicule tout propre!

Le lave-auto aura lieu le samedi 9 juillet 2016, de 9h à 16h30. Il suffit de se présenter aux Galeries de Joliette au coin de la SAQ, située au 1075 boulevard Firestone, Joliette.

Une Maison des Jeunes présente dans sa communauté

La Maison des Jeunes La Piaule est implantée depuis plus 20 ans à Joliette. Elle accueille gratuitement les adolescents de 12 à 17 qui y sont toujours les bienvenus pour échanger, se divertir, s’informer et participer à des projets communs. Diverses activités y sont offertes, toujours encadrées par une équipe d’animateurs dynamiques et compétents.

Pour obtenir plus d’informations sur la Maison des Jeunes ou sur les activités à venir, contactez-nous au 450-753-2888 ou mdjlapiaule@bellnet.ca Il nous fera toujours plaisir de répondre à vos questions!