Le Cégep félicite ses finissants de l’AEC en Salubrité et pratiques en industrie alimentaire

La Direction de la Formation continue du Cégep régional de Lanaudière tient à féliciter les 10 nouveaux finissants qui ont terminé avec succès leur programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en Salubrité et pratiques en industrie alimentaire, dont les cours sont offerts au complexe agroalimentaire du Cégep à Joliette. Au terme de cette formation intensive de 5 mois, ils peuvent être fiers de leur accomplissement et des compétences développées tout au long de leur parcours.



Retour d’une AEC qui répond aux besoins de l’industrie



« Cette AEC a fait un retour en janvier 2016 et nous sommes très heureux aujourd’hui de souligner la réussite de notre nouvelle cohorte d’étudiants. Nos finissants possèdent une expertise recherchée par l’industrie alimentaire ainsi que toutes les compétences nécessaires pour amorcer une carrière dans ce domaine. D’ailleurs, ils ont tous eu la chance de démontrer leurs aptitudes et connaissances dans le cadre d’un stage de fin d’études qui, pour certains, s’est déjà transformé en emploi », de souligner madame Marie-Ève Gaillardetz, enseignante en agroalimentaire à la Formation continue du Cégep régional de Lanaudière.



Apprendre dans un environnement à la fine pointe de la technologie



Offerte au complexe agroalimentaire du Cégep à Joliette, l’AEC en Salubrité permet aux étudiants d’apprendre dans un environnement similaire à celui qui les accueillera lorsqu’ils seront sur le marché du travail. Le complexe agroalimentaire est un édifice moderne abritant quatre classes-usines, dotées d’installations et d’équipements de pointe, et est pourvu de laboratoires de chimie et de microbiologie, d’une cuisine expérimentale et de salles d’analyse sensorielle. Ils y apprennent ainsi à maîtriser tous les aspects liés aux bonnes pratiques et au respect des normes et standards les plus stricts en matière de salubrité, de manipulation d’aliments, d’opération d’équipements et d’emballage.



Une étudiante témoigne de son expérience



« Décrire mon expérience en quelques mots? Très enrichissante! J’ai beaucoup appris et l’AEC m’a beaucoup apporté. Les enseignants m'ont poussée à aller au-delà de mes intérêts et j'ai découvert que je possède un potentiel que je ne soupçonnais pas. J'envisage mon avenir avec optimisme et confiance! Cette formation m’a permis d'élargir mes possibilités de carrière et de postuler pour des emplois qui auparavant ne m'étaient pas accessibles. J’ai d’ailleurs choisi le Cégep à Joliette parce qu’il dispose d’un complexe agroalimentaire, un atout essentiel à ce type de formation permettant d’unir la théorie à la pratique. Je possède maintenant des compétences et une expérience en usine qui rendront mon curriculum vitae plus attrayant pour les employeurs du domaine alimentaire », d’affirmer madame Nathalie Boucher, finissante de l’AEC en Salubrité.



L’AEC Salubrité en bref



L’AEC propose un programme à temps plein de jour, de courte durée (495 heures), intensif (échelonné sur 5 mois) et très axé sur la pratique. La formation comprend notamment un stage en entreprise, avec projet intégrateur, d’une durée de 135 heures.

Une prochaine cohorte débutera dès janvier 2017!



Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire à la rencontre d’information qui aura lieu le 14 septembre 2016 à Joliette, visitez le site web de la Formation continue du Cégep au www.cegep-lanaudiere.qc.ca/formationcontinue.



Entreprises et employeurs : accueillez nos stagiaires et embauchez nos finissants!



Les entreprises intéressées à accueillir un stagiaire en 2017 (mai et juin) sont invitées à contacter madame Lynda Mc Neil par téléphone au 450-470-0977, poste 7243, ou par courriel à lynda.mcneil@cegep-lanaudiere.qc.ca.



Nous invitons également les employeurs qui souhaitent embaucher nos diplômés à nous faire parvenir leur offre d’emploi en remplissant le formulaire suivant :

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/employeurs/offres-demploi/