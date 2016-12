Le CISSS de Lanaudière offre une formation aux animateurs des camps de jour de NDP et de Lavaltrie

Reconnaître les symptômes d’une commotion cérébrale et savoir comment agir lorsqu’elle survient peut faire une grande différence. C’est dans cette perspective que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a mis sur pied un projet-pilote visant la formation des animateurs des camps de jour des municipalités de Lavaltrie et de Notre-Dame-des-Prairies (NDP). Ce projet-pilote, s’il s’avère concluant, pourra être étendu à d’autres municipalités au cours des prochaines années.

Soulignons que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme du traumatisme craniocérébral léger (TCCL) du CISSS de Lanaudière. Ce programme permet le repérage et le suivi de la clientèle chez qui l'on suspecte ou à qui l'on a diagnostiqué un TCCL, communément appelé, commotion cérébrale. Il vise à conseiller et à établir un plan de traitement aux usagers atteints, et ce, dans le but d’éviter que les symptômes développés ne deviennent chroniques.

Ainsi, les 8 et 27 juin derniers, mesdames Vanessa Tellier et Véronique Ménard, respectivement infirmière clinicienne à la clinique TCCL et assistante infirmière par intérim des services ambulatoires, médecine de jour, au CISSS de Lanaudière, secteur Nord ont offert une formation d’une trentaine de minutes aux jeunes animateurs des camps de jour des deux municipalités.

Très appréciée des jeunes animateurs, qui ont démontré beaucoup d’intérêt aux informations qui leur ont été transmises, cette formation leur a permis d’identifier les risques et les symptômes de la commotion cérébrale, en plus de les initier à la prise en charge immédiate d’un enfant ayant potentiellement subi ce type de traumatisme crânien.

Qu’est-ce qu’un TCCL?

Un TCCL peut survenir à la suite d’un coup à la tête ou d’un impact au corps provoquant un mouvement de va-et-vient de la tête. Le cerveau est alors secoué entre les parois rigides du crâne, ce qui cause des dommages à ses cellules.

Plusieurs symptômes y sont associés : maux de tête, étourdissements, vision embrouillée, nausées, problèmes d’attention, de concentration et de mémoire.

Dans 80 % à 90 % des cas, ces symptômes disparaissent après 7 à 10 jours et dans 95 % des cas, dans un délai d’un mois.