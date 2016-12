Un camp de jour vert jusqu’au bout; de l’autobus!

C’est aujourd’hui que plus de 350 enfants commencent les activités au camp de jour de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée. Ainsi, les enfants inscrits au camp de jour Bosco peuvent bénéficier du service de transport en autobus de la maison jusqu’au site de jeux.

La Municipalité de Saint-Charles-Borromée est fière d’offrir le service de transport dans le tout premier autobus électrique du groupe Gaudreault. Ce matin, quelques Charloises et Charlois ont roulé les premiers vers le camp de jour Bosco, et ce, de façon verte!

Le camp de jour Bosco, c’est plus de 15 moniteurs certifiés DAFA, plus de 350 enfants et un site enchanteur près de la rivière. C’est aussi un camp de jour vert où les enfants sont sensibilisés au recyclage, au compost, etc.

Pour toute information concernant le camp de jour, communiquez avec le Service des loisirs au 450-759-3362 ou consultez notre site Internet www.st-charles-borromee.org.