Première pour l’Acro-skate NDP le 6 juillet

Les adeptes de planche à roulettes sont conviés à la toute première édition de l’Acro-skate NDP le mercredi 6 juillet dès 17 h au parc de planche à roulettes municipal, un événement élaboré par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies dans le cadre de la tournée Atlas Skatejam.

Des activités électrisantes au parc de planche à roulettes!

- Prestations de professionnels;

- Course à obstacles;

- Conseils et astuces pour les jeunes planchistes;

- Prix de participation et tatouages temporaires;

- Nourriture sur place, DJ, photographe et bien plus encore!

C’est au parc de planche à roulettes municipal, inauguré l’an dernier, que se déroule cette activité. «Le parc de planche à roulettes de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est un lieu de rencontres amicales tout en étant inspirant pour les planchistes de tous niveaux. Organiser un événement spécifiquement pour les adeptes de cette discipline permet de mettre en valeur ce parc dans un cadre festif et unique.», mentionne le maire, monsieur Alain Larue.

Les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sont très heureux et heureuses d’organiser en collaboration avec Atlas cette première édition de l’Acro-skate NDP. Cette activité s’inscrit parfaitement avec la mission même du Service des loisirs et des saines habitudes de vie qui vise à faire bouger les gens en toutes saisons et à découvrir les différents parcs et installations de la Ville.

L’activité est gratuite. En cas de pluie l’activité sera remise au 13 juillet, toujours à 17 h. L’Acro-skate NDP est une invitation à s’amuser tout en restant actif et active à ne pas manquer.

Pour connaître toutes les activités du Service des loisirs et des saines habitudes de vie, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville.