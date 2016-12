Deux cadets de la SQ vont parcourir quatre municipalités de la MRC de Joliette cet été

La Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette a confirmé, lors d'un point de presse, le 16 juin, qu'elle accueillera de nouveau deux cadets, dans le cadre du programme qui permet aux futurs policiers de se familiariser avec le métier.

Il s’agit de Julien Paiement, de Sainte-Mélanie, et Maude Cartwright, de Blainville. Ceux-ci sont entrés en fonction le 15 juin.

Jusqu’au 20 août, les deux cadets sillonneront les rues et les parcs de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul.

Chaque cadet effectueront 400 heures de travail chacun cet été. « 80% de leur travail se fera à vélo. Ils seront sur le terrain pour faire de la surveillance, établir des contacts avec les jeunes et les ainés, donner différents conseils de sécurité. Ils seront nos yeux et nos oreilles », a expliqué le capitaine Sylvain Lachapelle, directeur du poste de la MRC de Joliette.

Il a ajouté que les deux cadets n’étaient pas des policiers ni des agents de la paix. « Mais s’ils sont témoins un acte criminel ou un évènement suspect, ils peuvent contacter en tout temps un policier pour que celui-ci intervienne ».

Pour Robert Groulx, président du comité de la sécurité publique de la MRC de Joliette et les conseillers Patrice Trudel (Joliette) et Jean-Albert Lafontaine (Saint-Paul), la présence des cadets sur leur territoire a pour effet de sécuriser davantage les citoyens.

En 2016, 66 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés par le corps policier provincial, soit six de plus qu’en 2015.

Flânage

Julien Paiement en sera à sa deuxième expérience come cadet à Joliette. L’an dernier, il a constaté qu’il y avait beaucoup de flânage dans les parcs.

« On a tenté de sensibiliser les jeunes sur cet aspect. On essayait de trouver des activités pour eux et on surveillait leur consommation d’alcool. À la fin de l’été, les jeunes nous invitaient à jouer avec eux », a-t-il souligné avec humour.

Pour Maude Cartwright, travailler comme policière à la SQ a toujours été un rêve pour elle. « J’aimerais bien être enquêtrice. Je veux découvrir tous les aspects du travail de policière avant de décider ce je veux faire », a-t-elle conclu.