Des élèves s’impliquent dans la sauvegarde de l’ail des bois

Cinq écoles se sont jointes au Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) dans la réalisation du projet Contrer la perte de biodiversité dans Lanaudière : sensibilisation et réintroduction de l’ail des bois.

Ce projet a pour but de sensibiliser les élèves et leur entourage à l’importance de la conservation de la biodiversité et de l’ail des bois ainsi qu’à créer cinq populations viables de cette plante. Les élèves des cinq écoles ont été invités à participer à une mission Top Secrète en devenant des agents du F.B.Ail.

Après avoir reçu en mars et en avril la visite en classe de la biologiste Guylaine Forest, les élèves étaient prêts et emballés de passer à l’action en donnant un coup de pouce à l’ail des bois, une espèce vulnérable au Québec.

C’est ainsi, qu’entre le 3 et le 18 mai dernier, les sept escouades du F.B.AIL impliquées dans le projet ont ensemencé un total de 13 800 graines d’ail des bois réparties dans cinq boisés de la région. Chaque agent avait pour mission de semer 100 graines.



Le projet

S’inspirant du programme SEM’AILjr du Biodôme de Montréal, le projet s’attaque à l’une des plus grandes problématiques qui confrontent l’humanité soit la diminution de la diversité écologique.

D’ailleurs, au Québec, 20 % de la flore vasculaire indigène est vulnérable ou menacée de disparition. L’Ail des bois est de ce nombre ayant été la première espèce à être désignée vulnérable dans la province.

Dans la région de Lanaudière, un grand nombre de colonies d’ail des bois sont en difficulté ou ont disparu en raison de la cueillette abusive et de la perte d’habitat. Le projet se déroule sur deux années scolaires soit 2015-2016 et 2016-2017 car l’ensemencement se fera en deux temps.

Au printemps 2017, alors que certains élèves en seront à leur premier ensemencement, ceux qui ont participé au projet en 2016 pourront mesurer le succès de leur action en effectuant un suivi de l’émergence des semis. Les cinq populations créées devraient compter 2000 plants chacune à la fin du projet.



Les partenaires

Ce projet a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique.

Le CREL tient à souligner la contribution du Biodôme de Montréal, des cinq écoles participantes (école La Passerelle de Saint-Paul, école Marie-Anne de Rawdon, école Saint-Joachim de Terrebonne, école Saint-Joseph de Berthierville, école Sainte-Anne de Saint-Cuthbert) ainsi que celle des cinq propriétaires de boisés participants.