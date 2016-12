Mention d’honneur de l’AQPC à trois enseignants du Cégep régional de Lanaudière

Le Cégep régional de Lanaudière est heureux d’annoncer que trois de ses enseignants, Pierre Bournival, Joselle Baril et Samuel Bernard, ont reçu la Mention d’honneur lors du 36e colloque annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) qui se tenait le 9 juin dernier à Québec.



Chaque année, l’AQPC rend hommage aux personnes qui, par leur engagement et leur compétence, ont contribué de façon exceptionnelle à la qualité de la formation collégiale.

Pierre Bournival est un acteur important dans le développement et la promotion du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole, sur le plan local, régional et national. Ingénieur rural impliqué auprès des acteurs et des partenaires du milieu depuis plus de 25 ans, il a participé à plusieurs projets et comités qui ont su mettre en valeur la qualité et l’importance de la formation offerte dans son programme. Il a également contribué à l’exportation de l’expertise du Cégep en matière agricole sur la scène internationale, notamment au Nicaragua et en Bolivie.

Tant par son engagement parascolaire que par son enseignement, Joselle Baril, enseignante en Arts, lettres et communication, contribue activement à l’ouverture des étudiants du Cégep aux cultures étrangères, au développement de leur créativité et à la transmission de valeurs humanistes. Appuyée par son fidèle collaborateur Hugues Brouillet, elle s’est démarquée récemment avec l’organisation de la semaine des Éveilleurs de conscience, un projet unique où les étudiants et les enseignants, tous programmes confondus, réfléchissent ensemble, avec la communauté régionale, pour agir sur des questions relevant de l’engagement citoyen.

Finalement, Samuel Bernard a mis en place le projet Mathéma-TIC visant à rendre les contenus des cours de mathématiques collégiaux accessibles à tous, gratuits, en français, sous forme de vidéos diffusées sur YouTube. Depuis la mise en ligne de la première vidéo en juin 2011, la centaine de capsules qu’il a créées ont été visionnées plus de 700 000 fois. Il est maintenant considéré comme un pionnier de la classe inversée et il partage son expérience ainsi que son expertise dans les cégeps et les universités du Québec.

« C’est un moment où la fierté est palpable, tant sur la scène qu’au parterre. Comme le travail des enseignants n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur dans la sphère publique, cet événement est des plus précieux. Pour l’AQPC, la cérémonie de remise de la Mention d’honneur est une occasion de saluer publiquement l’engagement des lauréats, leur expertise, leur rigueur et l’enthousiasme avec lequel ils travaillent au quotidien au bénéfice de leurs étudiants et de la société québécoise » souligne la directrice générale de l’AQPC, Fanny Kingsbury.