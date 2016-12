Le conseil étudiant de l’école secondaire Thérèse-Martin aide la Fondation Dédé Fortin

Le conseil étudiant de l’école secondaire Thérèse-Martin avait choisi, en octobre dernier, la cause qu’il soutiendrait pour l’année scolaire 2015-2016. En effet, depuis 8 ans, le conseil étudiant choisi une cause pour laquelle il amassera des dons et publicisera des informations en lien avec l’organisme.

Cette année, c’est la Fondation Dédé Fortin, organisme qui redistribue les dons à des organismes œuvrant en santé mentale et en prévention du suicide.

Des activités comme la vente de photos avec le Père Noël, vente de photos de St-Valentin, vente de coupons de tirages pour un panier cadeau à la St-Valentin, spectacle bénéfice « Chacun son combat », vente de coupons de tirage pour gagner un grand chocolat de Pâques, une journée casquettes et autres activités ont permis d’amasser un montant de 2260$.

Pour l’occasion, Monsieur Normand Fortin, frère et parrain de Dédé Fortin était sur place pour recueillir le chèque. Il a tenu à s’exprimer et à dit aux élèves et membres du personnel présents : « J’aimerais remercier les élèves et les professeurs qui ont organisé cette levée de fond au nom de la Fondation Dédé Fortin. S’il est trop tard pour mon frère, il est encore temps pour des milliers de québécois de se rendre compte à quel point le suicide est une erreur, un geste irréversible. La Fondation encourage les personnes en détresse ou si vous êtes inquiet pour quelqu’un, communiquez avec la ligne d’intervention disponible 24h/24h, 7 jours/7, au 1-866-277-3553 ».

Le conseil étudiant espère qu’en plus des fonds amassés, les informations concernant la Fondation et sa mission ont su interpeller les jeunes. Le conseil 2016-2017 se réunira en octobre pour sélectionner une nouvelle cause.

Nous invitons la population à s’abonner à la page Facebook Loisirs TM afin de voir l’album photo de la remise du chèque et des autres évènements qui ont eu lieu au cours de l’année scolaire. www.facebook.com/loisirstm