Kathia Laflamme et Michael Malo-Tétreault médaillés d’argent aux Olympiades canadiennes des métiers et technologies

Finissante au programme Esthétique et finissant au programme Soudage-montage, Kathia Laflamme et Michael Malo-Tétreault obtiennent la deuxième place dans leur catégorie respective lors de la 21e édition des Olympiades canadiennes des métiers et technologies, tenue du 5 au 8 juin dernier à Moncton.

La Commission scolaire des Samares et le Centre multiservice des Samares sont extrêmement fiers de souligner le bel accomplissement de Kathia et Michael, qui résulte d’un travail acharné. La participation à ces compétitions représente un très beau défi afin de mettre en pratique les diverses connaissances apprises lors de leur formation et est une expérience des plus enrichissantes.

En effet, Kathia Laflamme et Michael Malo-Tétreault perpétuent leurs succès. Rappelons, entre autres, leurs belles performances lors des 14e Olympiades des métiers et des technologies, déroulées au Centre de foires de Québec, en mai dernier, où Kathia s’était méritée la médaille d’or et Michael la médaille d’argent.

Ce type de compétitions demande beaucoup de préparation afin de performer lors des épreuves. Le Centre multiservice des Samares tient à féliciter Kathia et Michael pour leur réussite et à souligner l’excellent travail de Madame Lyne Legault, enseignante du programme Esthétique et Monsieur Marc Leblanc, enseignant du programme Soudage-montage au Pavillon de l’Argile qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours.