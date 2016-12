OSER-JEUNES : quatre nouveaux employeurs certifiés et de nouvelles pratiques en CET pour la municipalité de Rawdon

Le Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) est très heureux d'annoncer que quatre nouvelles organisations lanaudoises sont dorénavant certifiées OSER-JEUNES, soit Quilles G Plus Repentigny, A. Vincent, la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes et le Salon d’Esthétique Éclat d’amour. La municipalité de Rawdon a, quant à elle, instauré de nouvelles pratiques en conciliation étudestravail (CET) lui permettant d’obtenir le niveau OSER-JEUNES Argent. Rappelons que cette certification est le moyen offert par le CREVALE aux employeurs lanaudois de s’afficher fièrement en faveur de la réussite scolaire des jeunes et d’améliorer leurs pratiques de gestion en matière de CET.

MRC de Joliette

Le niveau Bronze est accordé à A. Vincent à son arrivée dans la famille OSER-JEUNES

Engagé à l’égard de la persévérance scolaire avant même d’obtenir sa certification OSER-JEUNES Bronze, A. Vincent, le spécialiste du vélo de Joliette, a franchi le dernier pas pour s’afficher en faveur de la réussite éducative. Que ce soit en organisant l’horaire de ses employés étudiants ou en accueillant des stagiaires au sein de son entreprise, Caroline Éthier, propriétaire, n’hésite pas à faire preuve d’ouverture et d’adaptation pour les encourager et faciliter leur conciliation études-travail. Madame Éthier considère que joindre la famille OSERJEUNES lui permettra d’avoir accès à un plus grand nombre de CV, de garder les étudiants en poste plus longtemps et d’avoir une équipe de travail plus stable, augmentant ainsi la confiance de sa clientèle, tous des avantages directs de la conciliation études-travail cités par les employeurs déjà certifiés.

Une certification de niveau Argent pour la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes

Bien qu’elle vienne tout juste de se joindre au programme, la municipalité offre déjà des conditions facilitant la conciliation études-travail de ses employés. Se réjouissant de l’arrivée de plusieurs nouvelles familles au sein de la communauté, la mairesse et les conseillers ont jugé qu’il allait de soi d’afficher leurs valeurs en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative pour le développement du plein potentiel de tous les citoyens.

Salon d’Esthétique Éclat d’amour (Notre-Dame-des-Prairies)

Propriétaire du premier salon d’esthétique à se certifier dans Lanaudière, madame Sylvie Beaupré tenait à joindre la famille OSER-JEUNES même si elle n’embauche aucun étudiant. Encourageant sans relâche son fils dans son parcours scolaire, et ce, même s’il est rendu à l’université, il était tout naturel pour elle d’afficher ses valeurs à l’égard de l’éducation. À ses yeux, obtenir un premier diplôme, c’est se rapprocher d’un métier qui nous passionnera.

MRC de Matawinie

Changement de niveau pour la municipalité de Rawdon

Depuis 2013, la municipalité de Rawdon s’affiche en faveur de la persévérance scolaire grâce à son adhésion au programme OSER-JEUNES. Lieu de travail stimulant pour les étudiants, elle se fait un devoir de les accompagner dans leur conciliation études-travail afin de leur offrir les conditions nécessaires à leur réussite. Certifiée Bronze lors de son entrée dans la grande famille OSER-JEUNES, la municipalité a consenti tous les efforts requis afin d'obtenir le niveau Argent, ce qui est maintenant chose faite. Il s’agit là d’un autre bel engagement envers la jeunesse lanaudoise!

MRC de L’Assomption

Quilles G Plus à Repentigny, nouvellement certifié OSER-JEUNES Bronze!

Bien présent et engagé dans le milieu des affaires des MRC de L’Assomption et des Moulins, le directeur de Quilles G Plus à Repentigny, monsieur Jean-François Déry, croit fermement à l’importance d’une mobilisation régionale à l’égard de la persévérance scolaire. C'est pourquoi il a souhaité grossir les rangs de la certification OSER-JEUNES pour agir concrètement en ce sens. Il met d’ailleurs déjà en pratique plusieurs mesures facilitant la conciliation études-travail (CET) de ses employés étudiants, dont l’adaptation de leur horaire afin que leurs études demeurent LA priorité.

Le programme de certification OSER-JEUNES

Le programme de certification OSER-JEUNES est le moyen que le CREVALE a mis sur pied pour mobiliser la communauté d’affaires lanaudoise autour des jeunes. Sa promotion est soutenue par la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins, les chambres de commerce du Grand Joliette, de la Haute Matawinie et de la MRC de L’Assomption, CIENOV, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, Emploi Québec Lanaudière et les SADC Matawinie et de D’Autray-Joliette.