2535 jeunes ont franchi le pas au Carrefour jeunesse-emploi

Le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette est heureux de présenter les résultats globaux pour l’année 2015-2016. Ainsi, le 6 juin dernier, tous les partenaires, administrateurs et jeunes du territoire ont été invités à participer à l’assemblée générale annuelle du carrefour, afin de mettre en lumière les réussites des jeunes qui ont franchi, chacun à leur manière, un pas important cette année.

Le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette célèbre également ses 20 ans d’existence! Au cours des deux dernières décennies, le carrefour aura permis à des dizaines de milliers de jeunes de franchir le pas. Que ce soit de se trouver un emploi, d’apprendre à se connaître davantage, de réaliser un retour aux études, de démarrer son entreprise ou de persévérer dans son cheminement scolaire, ces jeunes ont su entreprendre des démarches positives pour construire leur avenir. Jean-Sébastien Martin, président du carrefour, explique : « franchir le pas signifie aussi de passer au-dessus d’un obstacle, de réussir à se dépasser et d’évoluer avec enthousiasme, à petits ou à grands pas, sur le chemin de sa réussite personnelle. En ce sens, c’est mission accomplie ».



Au total, 2 535 jeunes ont été rencontrés et soutenus. De ce nombre, 1 880 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel avec des conseillers spécialisés en emploi, en orientation et en entrepreneuriat. De plus, 179 jeunes ont participé à des projets, de groupe ou en individuel, visant la persévérance scolaire. Finalement, 476 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé lors de leur participation à Desjardins-Jeunes au travail, Contact – Service d’aide à l’établissement et Place aux jeunes D’Autray.

Nicole Nepveu, directrice générale du carrefour, commente : « Mission accomplie! Une 20e année aux couleurs des valeurs de notre carrefour. Une équipe qui a fait preuve de CRÉATIVITÉ vers une nouvelle organisation du travail. Une année de grande TOLÉRANCE face aux nombreux changements administratifs. Une grande SOLIDARITÉ des employés et la RIGUEUR nécessaire des administrateurs pour maintenir le cap sur notre mission : d’accueillir les jeunes tels qu’ils sont, à l’étape où ils sont. »

Une autre année semée de pas vers la réussite pour le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, et ce, grâce aux jeunes et à la contribution des partenaires de D’Autray et de Joliette. Enfin, pour l’année 2016-2017, le carrefour entend poursuivre la mobilisation de tous les gens concernés par la jeunesse afin de répondre adéquatement aux besoins des jeunes.

Rappelons que les services offerts par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette sont rendus possibles grâce à la participation financière d’Emploi-Québec Lanaudière. Le carrefour offre un ensemble de services d’insertion socioprofessionnelle adaptés aux besoins des jeunes adultes de 35 ans et moins.