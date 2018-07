Décès de Monsieur Gervais Desrochers de Crabtree

La famille Desrochers a le regret d’annoncer le décès de l’homme d’affaires à la retraite et ancien maire de la municipalité de Crabtree, Gervais Desrochers.

Toujours très impliqué dans sa communauté, M. Desrochers a occupé le siège de maire de Crabtree de 1968 à 1978. La Municipalité lui doit d’ailleurs le développement du secteur nord du village et l’acquisition du parc Denis Laporte.

Il a été membre du Conseil de Fabrique jusqu’à tout récemment et il s’est impliqué pendant plusieurs décennies au sein du Club Richelieu de Joliette.

« Il croyait aux valeurs d’écoute, d’entraide et d’amitié que prône le Club, souligne son fils Martin. Par ses nombreuses implications, il a toujours donné son soutien aux plus démunis. »

Un homme de projets

Homme d’affaires avant-gardiste, Gervais Desrochers a toujours eu plusieurs projets sur la planche à dessin. Au milieu des années 1960, il a d’ailleurs lancé, avec d’autres partenaires, le Centre de formation professionnelle de Joliette où il a occupé la direction générale.

M. Desrochers a quitté ce poste en 1971 pour se joindre à l’équipe de direction du Comité organisateur des Jeux olympiques (COJO) de Montréal à titre de Secrétaire administratif du Comité de gestion au cabinet du président. À ce titre, il a grandement facilité l’obtention des compétitions de tirs à l’arc sur le territoire de la ville de Joliette.

Passionné, curieux et fonceur, il a également fondé, avec ses fils, l’entreprise HydroSerre Mirabel, un important producteur de laitues issues de la culture hydroponique sous serres et commercialisées sous la marque Mirabel Frais.

Le décès de Gervais Desrochers est survenu le 8 juillet 2018 aux soins palliatifs du Centre hospitalier régional de Lanaudière. M. Desrochers est allé rejoindre son amour de toujours, Alice Jodoin, décédée en 2007. Il laisse dans le deuil ses quatre enfants, 12 petits-enfants, et 13 arrière-petits-enfants.

La famille accueillera parents et amis le mardi 17 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au Centre communautaire et culturel de Crabtree et le mercredi 18 juillet 2018 de 9h30 à 11h à l’église de Crabtree. Les funérailles seront célébrées à 11h à l’église de Crabtree.