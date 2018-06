Un immense succès pour le troisième tournoi de volleyball au profit de Centraide Lanaudière

C’est le 7 juin dernier que s’est tenue, au parc Saint-Laurent de Repentigny, la 3e édition du Tournoi de volleyball au profit de Centraide Lanaudière. Dans une atmosphère de détente et de confrérie, le tournoi a parmi de rapporter à Centraide Lanaudière la somme de 6 500$.

L’événement, organisé avec brio par l’équipe Hugo Bonenfant de Gestion de patrimoine Desjardins, a été un immense succès. Une dizaine d’équipe regroupant une cinquantaine de personnes ont jovialement rivalisé afin d’aider à briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans Lanaudière. L’équipe de Desjardins Entreprises Lanaudière, renommée avec humour « les Golden Knights », s’est méritée les honneurs en rapportant ce tournoi.

Comme le mentionnait M. Yves Bougie, conseiller en placement de l’équipe Hugo Bonenfant, « On est ici juste pour nous amuser, le tournoi n’est qu’un prétexte pour aider les gens de la région qui l’ont plus difficile que nous. » M. Luc Charpentier, le nouveau directeur régional pour Centraide Lanaudière ajoute, « ce genre d’événement est du bonbon pour nous, les organisateurs se sont généreusement occupés de tout, tout est parfait, les gens sont heureux et tout l’argent amassé va directement à la mission, un immense merci à tous. »

Centraide Lanaudière et les organisateurs de l’événement aimeraient souligner la présence de Bistro Taverne le Pic Bois qui, en plus d’avoir formé une équipe pour le tournoi, a gracieusement offert le délicieux repas.

À Centraide, nous croyons que chaque personne mérite sa chance. Nous avons la conviction que nous sommes tous plus fort, plus riches du mieux-être de chacun, de cette qualité de vie à laquelle nous contribuons en agissant sur la pauvreté et l'exclusion qui touchent plusieurs d'entre nous. Nous ciblons avec nos partenaires les besoins les plus criants de nos communautés en lien avec mission pour ensuite appuyer financièrement des projets et des organismes communautaires locaux.