Deux arrestations pour trafic de cocaïne dans des établissements licenciés

Deux arrestations ont été effectuées par la Sûreté du Québec, dans la région de Lanaudière, entre les 25 et 26 mai derniers.

La première intervention a eu lieu le 25 mai, vers 23 h, alors les policiers de la SQ de la MRC de Joliette se sont rendus dans un bar de la rue Notre-Dame à Joliette. Sur place, Ils ont arrêté un homme de 27 ans de Joliette pour trafic de stupéfiants. Il était en possession de plus de 10 grammes de cocaïne prêts à la vente et de plus de 660 $. Conrad-Willy Ottawa-Moar a comparu au palais de justice de Joliette pour répondre à diverses accusations reliées aux stupéfiants.

Le lendemain, le 26 mai un peu après minuit, les policiers sont allés dans un bar de la rue St-Viateur à Joliette. Sur place, ils ont arrêté un homme de 29 ans de Terrebonne pour trafic de stupéfiants. Il a été trouvé en possession d’un peu plus de 30 grammes de cocaïne, placés dans des sachets prêts à la vente, et d’un comprimé d’un médicament habituellement disponible sur ordonnance. Le suspect avait plus de 550 $ sur lui. Mathieu Bernier a comparu par voie téléphonique la fin de semaine dernières concernant des accusations reliées au trafic de stupéfiants.

Les deux dossiers sont à suivre pour connaître leur sentence.