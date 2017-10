1er nouveau véhicule dans la région Mauricie-Lanaudière pour la SQ

La Sûreté du Québec a opté pour un marquage contrasté de noir et de blanc. Des recherches démontrent d’ailleurs que les couleurs contrastantes sont plus faciles à percevoir et permettront d’accroître la visibilité et la sécurité des patrouilleurs.

Le nouveau véhicule sera entièrement noir mis à part les quatre portières qui demeureront blanches. Deux bandes vert olive et jaune seront collées au-dessus des portières rappelant l’identité et l’histoire de la Sûreté du Québec.



En période ensoleillée, lors de précipitations de neige ou lors de brouillard, l’utilisation d’un premier contraste du noir au blanc sur les portières, combiné à des bandes réfléchissantes dans le design d’identification, seront des atouts majeurs.

Le lettrage et l’ajout de bandes réfléchissantes dans le design maximiseront l’identification.

Des gyrophares plus performants ont aussi été ajoutés aux nouvelles automobiles. Fonctionnant avec la technologie DEL, ils consomment moins d’énergie et sont plus visibles.

Le visuel des 1 060 véhicules de patrouille sera modifié progressivement : les véhicules actuels en fin de vie utile seront remplacés par des véhicules avec le nouveau design. Cette planification permettra donc un déploiement à coût nul.

La SQ a déjà acheté 225 véhicules pour amorcer le renouvellement de sa flotte. Toutefois, le renouvellement complet du parc de véhicules de première ligne devrait se faire au cours des trois prochaines années.

Dès aujourd’hui, les automobilistes commenceront à voir les nouveaux modèles plus foncés arpenter les routes de la province.