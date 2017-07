Fermeture de la plage municipale de Sainte-Marcelline-de-Kildare

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avise la population qu’il a convenu avec la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare d’interdire l’accès à la plage municipale de Sainte-Marcelline-de-Kildare en raison d’une contamination bactériologique élevée.



Le résultat d’analyse des prélèvements effectués le 17 juillet 2017 a démontré que les eaux de baignade de cette plage n’étaient pas conformes aux normes de qualité bactériologique du Ministère. En conséquence, la population doit s’abstenir de fréquenter cette plage à des fins de baignade tant qu’un avis contraire n’aura pas été diffusé par le Ministère.



Les citoyens peuvent avoir accès aux plages Bosco et Maria Goretti à Saint-Charles-Borromée et à la plage municipale du Lac Pierre #1 à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, jusqu’à la réouverture de la plage.



Rappelons que, pour connaître la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages admissibles au programme Environnement-Plage, il suffit de consulter le site Web du Ministère. On peut aussi s’adresser, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, à la direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Québec au numéro 450 654-4355.