La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier des individus qui auraient commis des méfaits sur un site d’un futur projet domiciliaire de Sainte-Julienne, les 20 et 21 mai derniers.

Au cours de cette fin de semaine, un groupe d’environ six personnes serait allé dans un boisé longeant la rue du Pékan, à Sainte-Julienne, pour arracher une dizaine de bornes d’arpentage d’une rue projetée qui se nommera « Carcajou ». Les individus seraient allés sur place habillés en camouflage, avec des dossards. Le 16 mai dernier, il y aurait aussi eu le même type de méfaits au même endroit.

Description :

Hommes et femmes : âgés entre 20 et 45 ans

Race : blanche et un individu de race noire

Lors des événements, les suspects portaient des habits de camouflage, des foulards blancs sur la tête et des dossards de sécurité orange et jaune

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider l’enquête ou à identifier les suspects est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.