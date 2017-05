Une invitation au bon partage de la route et à la protection des usagers vulnérables

Avec l’arrivée des beaux jours, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée souhaite mettre l’accent sur l’importance d’adopter un comportement respectueux au volant, afin de favoriser la sécurité de tous les usagers de la route et en particulier ceux qui sont vulnérables.

En effet, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée met en lumière la campagne de sensibilisation de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) qui vise à protéger les usagers de la route qui sont vulnérables. Cette campagne insiste sur le fait que dans un accident, les usagers vulnérables subiront toujours plus de dommages que les véhicules qui les auront heurtés. Le thème de cette campagne est d'ailleurs : « Les dommages sont incomparables. SVP, faites attention aux piétons, aux cyclistes et aux motocyclistes ». La bannière web sera visible sur le site Internet municipal au cours des prochaines semaines.

Prêter attention aux cyclistes

De nombreuses passerelles cyclables sont présentes sur le territoire de Saint-CharlesBorromée, en plus des 15 kilomètres de piste cyclable. La Municipalité souhaite donc rappeler que les cyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables puisqu’ils ont peu de protection et qu’ils sont moins visibles. On rappelle également le nouveau règlement concernant le dépassement des cyclistes. Au moment du dépassement, la distance entre le véhicule et le cycliste doit être de 1 mètre dans une zone de 50 km/h et moins et de 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h.

Encore cette année, la Municipalité a mis en place des actions pour sécuriser les déplacements des usagers vulnérables. Par exemple, le marquage au sol, la nouvelle signalisation routière invitant au respect des distances, la présence de bollards et de délinéateurs sont des mesures efficaces pour séparer la circulation automobile des usagers, piétons ou cyclistes.

Les facteurs comportementaux sont aussi à prendre en compte dans le bon partage de la route. C’est pourquoi on invite tous les usagers à appliquer la signalisation routière et les règles de bonnes conduites.



Recommandations pour les automobilistes :

Faire attention avant d’entrer ou de sortir d’une entrée privée

Consulter les rétroviseurs avant toute manœuvre

Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt

Céder le passage aux piétons

Libérer l’intersection aux feux de circulation en tout temps

Respecter les pistes cyclables en n’y stationnant pas son véhicule



Recommandations pour les cyclistes :

Rouler dans le sens de la circulation

Immobiliser le vélo pour utiliser son téléphone

Respecter les feux de circulation et la signalisation

Signaler ses intentions lors des virages, des ralentissements et des arrêts

Circuler en file indienne lorsqu’on roule en groupe

Céder le passage aux piétons

Rouler dans les espaces réservés aux cyclistes et non sur les trottoirs



Recommandations pour les piétons :