Aide du public - Identification d’un homme pour tentative de vol à Joliette

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un homme qui aurait tenté de commettre un vol qualifié dans une institution financière, de Joliette, le 12 avril dernier.

Vers 8 h 30, le suspect se serait présenté à une institution financière de la rue Sainte-Anne, à Joliette. Il se serait faufilé derrière une employée qui entrait au travail. Il aurait demandé d’avoir de l’argent armé d’une arme de poing. Il aurait quitté les lieux sans avoir réussi à soustraire de l’argent, par la rue Sainte-Anne, en direction nord.

Description physique du suspect :

- Homme : âgé entre 40 et 45 ans

- Race : blanche

- Yeux : foncés

- Grandeur : 1,85 m (6 pi. 1po.)

- Poids : 82 kg (180 lb)

- Langue : Anglais, mais s’exprimait en français avec un accent

Lors de l’événement, le suspect portait un manteau d’hiver noir avec capuchon et un logo de la marque « North Face » sur la poitrine. Il portait un pantalon noir, une tuque noire, un cache-cou en polar noir, des gants lisses noirs et des bottes de travail noires. Il avait un porte-documents (sacoche) à bandoulière du côté droit, sur laquelle il y avait un logo cylindrique blanc au niveau de la clavicule droite. Les ouvertures sur le devant de la sacoche formaient un « T » et celle-ci semblait être deux tons de couleur, dont du noir.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider l’enquête ou à identifier le suspect est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.