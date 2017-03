Introduction par effraction à Saint-Thomas-de-Joliette: La SQ demande l'aide du public

La Sûreté du Québec, poste de la MRC de Joliette, demande l’aide de la population afin de retracer les deux auteurs d’une introduction par effraction survenue le 17 février dernier, dans une résidence du rang 2e Chaloupe, à Saint-Thomas-de-Joliette.

Vers 21 h 45, les deux suspects cagoulés, gantés et armés, se seraient introduits dans la résidence. Ces derniers auraient volé plus de 1 500$ en argent comptant, des bijoux, des outils, de la nourriture et un véhicule de type « côte à côte » de marque Canam, de couleur jaune, 2017.

Les deux hommes s’exprimaient en français et auraient quitté à bord d’un gros véhicule utilitaire de marque GMC Envoy, de couleur rouge vin, 2003. Il pourrait s’agir d’un véhicule volé plus tôt dans la journée, à Notre-Dame-des-Prairies.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider l’enquête ou à retrouver les suspects recherchés est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.