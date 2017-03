Le gouvernement accorde plus de 734 000 $ à la municipalité de Sainte-Béatrix pour la réfection du rang Sainte-Cécile

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 734 113 $ à la Municipalité de Sainte-Béatrix, située dans la région de Lanaudière, pour la réfection du rang Sainte-Cécile.

C'est le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, et la ministre Responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allégement réglementaire et du Développement économique régional, madame Lise Thériault, qui en ont fait l'annonce. Le coût total de ce projet s'élève à plus de 1,4 M $. Pour sa part, la municipalité participe au financement de ce projet pour un montant équivalent représentant 50 % des coûts totaux.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local. La réfection de ce rang contribuera à assurer la sécurité des nombreux usagers qui l'empruntent.

Citations :

« La bonification des Programmes d'aide financière à la voirie locale permet de répondre adéquatement aux besoins des municipalités comme Sainte-Béatrix au bénéfice de sa communauté. Je suis heureux de contribuer à l'amélioration des infrastructures de cette municipalité ».

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Je suis ravie de constater l'appui témoigné par notre gouvernement à la collectivité de Sainte-Béatrix. La réfection de cette route, entre l'avenue Beaupré et le rang Saint-Vincent, va offrir aux citoyens et aux visiteurs une infrastructure routière de meilleure qualité donnant accès à des installations sportives et touristiques très prisées dans la région ».

Lise Thériault, ministre Responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allégement réglementaire et du Développement économique régional