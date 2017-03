Saison 2017 - Fermeture officielle de la patinoire sur la rivière L’Assomption

Avec regret et pour des raisons évidentes de sécurité, le redoux des dernières semaines force la MRC de Joliette à annoncer la fermeture officielle de la patinoire sur la rivière L’Assomption pour la saison 2017.

En effet, la pluie et les températures exceptionnellement douces connues depuis la mi-février n’auront pas permis de maintenir la qualité de la glace. Une mince diminution de son épaisseur générale et la formation d’un trou d’eau libre sur la surface ont par ailleurs été constatées par les équipes sur le terrain.

Bien que les tendances météo indiquent le retour du froid au cours des prochains jours, la crue reliée aux abondantes précipitations de pluie attendues ce mercredi 1er mars et la prolongation des périodes d’ensoleillement à l’approche du printemps rendront impossible la conservation de la glace.

La MRC de Joliette tient à remercier tous ses partenaires et collaborateurs et espère que toutes et tous ont bien su profiter de ce joyau unique à la région de Lanaudière.