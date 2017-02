Un homme de Joliette arrêté pour plusieurs infractions

Vers 9h00 samedi le 25 février, les policiers de Joliette reçoivent un appel pour un véhicule qui venait de faire deux dépassements dangereux sur le boulevard Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Le demandeur a réussi à noter la plaque d'immatriculation de la voiture beige en question.

Un patrouilleur localise le véhicule peu de temps après sur la voie de contournement vers le Nord. Il actionne ses gyrophares et le conducteur tarde à s'immobiliser.

Lorsque les policiers arrivent à la hauteur de la portière du conducteur, ce dernier fait marche arrière et entre en collision avec le véhicule patrouille et s'enfuit.

Les policiers partent derrière le véhicule fautif et ce dernier effectue plusieurs infractions au code de la Sécurité routière (arrêt obligatoire, feu rouge, etc)

Dans le secteur du rang Double à St-Ambroise, ce dernier tente d'emprunter un sentier de motoneige avec sa voiture, fait un bout et une fois enlisé, les policiers rejoignent les deux individus et procèdent à leur arrestation.



Le conducteur est un homme de 27 ans de Joliette. Il comparaîtra ce lundi au palais de justice de Joliette. Il fera face à des accusations criminelles de conduite dangereuse, fuite, conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, voies de fait armées (avec son véhicule) et bris de promesse.



De plus, l'homme avait un permis de conduire non-valide. Il recevra plusieurs constats d'infraction en lien avec les infractions commises au code de la sécurité routière.



Personne n'a été blessé dans cet événement.