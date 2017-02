Vol qualifié à Sainte-Marie-Salomé

Vers 21h15 hier soir, les policiers de la SQ ont été appelés à se rendre sur le Chemin Montcalm à Ste-Marie-Salomé pour un vol qualifié dans un commerce. Un homme se serait présenté dans le commerce cagoulé et ganté. Il avait en sa possession une arme de poing et aurait exigé le contenu du tiroir-caisse avant de prendre la fuite à l'extérieur.

Aucune blessure au commis. Il serait monté à bord d'un véhicule de type berline (modèle récent) de couleur foncée et a pris la fuite par la suite dans une direction inconnue. Les policiers ont effectué du ratissage dans les environs et avisés les autres service policiers environnant mais sans succès.



Le suspect qui s'est présenté dans le commerce portait un manteau noir avec un capuchon et une paire de pantalon style camouflage.



L'enquête se poursuit.