Perquisition et arrestation de deux personnes en matière de stupéfiants à Saint-Jean-de-Matha

Les policiers du poste de la MRC de Matawinie de la Sûreté du Québec ont procédé, hier, à une perquisition et à l’arrestation de deux personnes en lien avec la production de cannabis, à Saint-Jean-de-Matha.

Un homme de 33 ans et une femme de 40 ans ont été arrêtés à leur résidence de la rue Desrosiers, de Saint-Jean-de-Matha. Ils ont été libérés avec une promesse de comparaître à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Ils pourraient faire face à des accusations de production et de possession de cannabis dans le but d’en faire le trafic.

En plus de ces arrestations, les policiers ont saisi sur place:

- près de 200 plants de cannabis;

- près de 12 kg de cannabis en vrac;

- du matériel servant à la production.



Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.