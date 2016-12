Incendie et perquisition à Sainte-Béatrix

Hier soir vers 17h10, les pompiers ont demandé assistance aux policiers pour un incendie suspect sur l'avenue des Cèdres, à Sainte-Béatrix.

Sur place, les policiers ont remarqué quelque-chose qui leurs ont donné les motifs de croire qu'une production de cannabis avait lieu dans le garage adjacent (détaché) à la résidence. Un mandat de perquisition a été demandé et autorisé. Les policiers ont saisi une quarantaine de lampes et plus de 450 plants de cannabis. Une enquête est en cours dans ce dossier.



Pour ce qui est de l'incendie, l'enquête nous a été transmise. Ce matin, un technicien en scène d'incendie se rendait sur place pour expertiser la scène. La résidence serait lourdement endommagée.

L'enquête va se poursuivre dans ce dossier.