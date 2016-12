Demande d’aide du public – Suspect pour une fraude dans une institution financière à l’Épiphanie

Les policiers du poste de la MRC de Montcalm demandent l’aide de la population afin de retracer cet individu qui aurait commis une fraude dans une institution financière de l’Épiphanie le 27 août dernier.

Le stratagème va comme suit : le suspect mentionne à une connaissance qu’il ne possède pas de compte bancaire Il lui demande de déposer un chèque et veut avoir l’argent en retour. Il accompagne cette personne au guichet automatique. Cette dernière dépose le chèque et lui remet l’argent. Ce dernier quitte à bord d’un véhicule VUS haut de gamme de couleur noire, comme passager. Le chèque s’avère sans provision quelques jours plus tard.

Description du suspect :

Âge : Environ 50 ans

Poids : Environ 56 kg (125 lbs)

Grandeur : Plus ou moins 1,70 m (5 pi 8 po)

Cheveux : Gris et mi-longs (à la nuque)

Moustache

Race: Blanche

Tatouage : biceps gauche, inscription : « LED ZEP »

Toute information pouvant permettre de retracer cet homme peut être communiquée de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264