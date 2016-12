Vol qualifié à St-Côme

Mardi le 15 novembre, vers 10h10, appel reçu de la part des policiers pour un vol qualifié dans une pharmacie de la rue Principale à St-Côme.

Un homme et une femme sont entrés dans le commerce, cagoulés, avec chacun une arme de poing. L'homme a exigé des narcotiques au comptoir des ordonnances pendant que la dame faisait le guet près de la porte.

Ils ont quitté en véhicule sur la route 347, direction St-Donat dans un véhicule gris, 4 portes et sans plaque d'immatriculation. Personne n'a été blessé. Une opération de ratissage a été déclenchée.



Lors du ratissage et suite à des informations recueillies, les policiers ont localisé le véhicule suspect dans une cour du rang Versailles à St-Côme. Un périmètre a été érigé. Les policiers du Service des enquêtes sur les crimes majeurs ont réussi à faire sortir les deux suspects sans résistance. Ils ont été arrêtés et transportés au poste pour interrogatoire.



Suite à la perquisition, des items ont été saisis dont certains qui permettent de relier les deux personnes au vol à la pharmacie.



Comparution aujourd'hui au palais de justice de Joliette de la femme de 25 ans et de l'homme de 55 ans.