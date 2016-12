Un nouveau stratagème de fraude en lien avec l’affichage de logo publicitaire sur les voitures a présentement cours au Québec.

Les fraudeurs envoient d’abord des courriels aléatoires ou par différents sites Internet afin d’offrir un « salaire » hebdomadaire de quelques centaines de dollars aux gens qui acceptent d’afficher de la publicité sur leur véhicule personnel.

Puis, les victimes s’adressent au département du marketing d’une fausse entreprise afin de récupérer un chèque de quelques milliers de dollars couvrant les frais d’affichage ainsi qu’une semaine de salaire. On demande ensuite à la victime d'encaisser le chèque à sa banque et de garder un montant comme salaire. Le reste du montant doit être retourné à l’entreprise frauduleuse en argent comptant dans le compte de cette dernière afin de recevoir le logo publicitaire à apposer sur la voiture. Or, le chèque déposé dans le compte de la victime s’avère être un chèque sans provision.

Toute victime de cette fraude est invitée à contacter la police afin de signaler l’événement. Pour plus d’informations sur la prévention de la fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec au www.sq.gouv.qc.ca ainsi que le site web du Centre antifraude du Canada au www.antifraudcentre.ca.