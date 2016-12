La SQ dévoile l'identité des victimes de l'accident de Saint-Esprit

La Sûreté du Québec a dévoilé, le 21 octobre, l'identité des deux personnes qui sont décédées la veille dans un accident de la route à Saint-Esprit.

Les victimes sont Mario Cesare, 51 ans, de Saint-Côme et Andrée Vigneault-Gaudreault, 68 ans, de Montréal.

Rappelons que l'accident est survenu peu avant midi sur la route 125 près de la rue du Domaine Dufour. « Un premier véhicule circule en direction nord et pour raison encore inconnue, il aurait dévié de sa voie et aurait percuté un véhicule se dirigeant en sens inverse. Suite à l’impact, le véhicule s’est retrouvé dans la voie inverse et a été percuté à nouveau par la vannette qui circulait en direction Nord », a précisé la sergente Annie Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le conducteur du véhicule qui a dévié de sa voie, un homme de 79 ans, été conduit au CHRDL par mesure préventive. Pour ce qui est du conducteur de la vannette, il s'agit d'un homme de 61 ans, qui aussi a subi des blessures mineures.

La troisième personne qui prenait place dans le dernier véhicule, une dame de 46, a aussi été blessée légèrement.

L'enquête est toujours en cours et la cause de l'accident est toujours inconnue. La route 125 a été rouverte à la circulation vers 20 heures, en soirée, le 21 octobre.