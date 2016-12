Début de la saison de la chasse: Les chasseurs invités à la prudence

Dans les prochains jours, les adeptes de la chasse seront de plus en plus nombreux à fréquenter les zones forestières pour s’adonner à leur activité favorite. C’est pourquoi la Sûreté du Québec et la Protection de la faune du Québec désirent rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous, une saison de chasse sans incident.

Chaque année, les policiers et les agents de protection de la faune interviennent à la suite d’incidents reliés au respect des territoires de chasse, à l’abattage de bêtes, à l’utilisation négligente d’armes ou encore à la suite de disparition en forêt. Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, aux armes à chargement par la bouche ou à la carabine, vous devez vous assurer d’agir de la façon la plus sécuritaire et courtoise possible, pour vous et vos confrères.

Le respect, c’est dans l’intérêt de tous

Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse. Que ce soit en territoire contrôlé (ZEC) ou sur les territoires libres des terres du domaine de l’État. Bien sûr, tout accès à un terrain privé doit avoir été convenu avec le propriétaire. Tous ont le droit de pratiquer cette activité de façon paisible. C’est pourquoi le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les conflits qui pourraient mener à des actes répréhensibles.

Si une situation conflictuelle émerge, il est du devoir de chacun de tenter de trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions. Dans le cas où vous vous sentez lésé dans la pratique de votre activité de chasse, vous pouvez communiquer en tout temps avec le service SOS Braconnage au 1-800-463-2191. Pour tout problème d’intimidation ou de menaces, verbale ou physique, vous devez communiquer avec votre service de police local.

Utilisation des armes et visibilité

Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des blessures importantes, voire mortelles. C’est pourquoi la décision de tirer est de la responsabilité du chasseur, elle doit être réfléchie et le chasseur doit s’assurer de bien avoir identifié sa cible avant de tenter d’abattre un gibier. Dans certaines zones et pour certaines espèces, l’âge et le sexe de l’animal doivent aussi être pris en compte.

Notons, que toute personne qui s’aventure dans un milieu boisé pendant la période de la chasse, doit obligatoirement être vêtue d’un vêtement de couleur orangé fluorescent couvrant le dos les épaules et la poitrine pour pratiquer la chasse pendant les saisons où l’arme à feu est autorisée.

Le transport des armes doit se faire de façon sécuritaire. Dans ou sur un véhicule, les armes doivent être remisées dans des étuis fermées, pendant la période considérée comme la nuit, soit une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, et elles ne doivent jamais contenir de cartouche non percutée dans la chambre, le chargeur ou le magasin.

Pensez-y avant votre départ…

Certains milieux boisés où se pratique la chasse peuvent être difficilement accessibles si un incident survient et qu’une intervention des services d’urgence est nécessaire. Le cas échéant, il est important d’être suffisamment équipé pour pouvoir assurer sa survie jusqu’à leur arrivée. C’est pourquoi il est fortement recommandé de prendre les précautions suivantes avant de partir :

 consulter la météo

 aviser un proche du lieu où vous chassez

 porter des vêtements bien adaptés si vous devez passer une nuit en forêt

 avoir une carte et une boussole et/ou un GPS

 éviter de s’aventurer dans un secteur trop isolé ou non familier

 vous munir d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Emportez également des aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.

Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, boussoles et GPS avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le numéro de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous trouvez.

Les policiers de la Sûreté du Québec et les agents de protection de la faune souhaitent à tous, une bonne saison de chasse !