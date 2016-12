Suspect à identifier pour vol de véhicules à Joliette

Les enquêteurs du poste de la MRC de Joliette de la Sûreté du Québec demandent l’aide de la population afin d’identifier un suspect ayant commis un vol de véhicule à Joliette (secteur Notre-Dame-des-Prairies).

Le 1er septembre 2016, vers 20 h, le suspect aurait commis le vol d’une voiture de marque Toyota Corolla 2014 de couleur grise, dans un stationnement de la rue Richelieu, à Joliette. Le suspect se serait présenté à cet endroit seul, au volant d’une voiture Acura TL blanche, quatre portes, des années 2006-2008.

Description du suspect :

Sexe : homme

Âge : entre 20-25 ans

Poids : 78 kg (170 lb)

Grandeur : environ 1,73 m. (5 pi 8 po)

Cheveux : courts, bruns

Lors de l’événement, l’homme portait un chandail à manches longues blanc avec l’inscription « HEADRUSH » et une tête de mort blanche à l’avant et à l’arrière l’inscription « HONOR FEW ».

Toute information pouvant permettre d’identifier et de retracer cet individu peut être communiquée de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1-800-659-4264.