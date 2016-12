Prudence sur les routes du Québec

Pourquoi mettre sa vie ou celle de sa famille en péril pendant le long congé de l’Action de grâce ? « Sur la route, adoptons des comportements sécuritaires ». Tel sera le principal message des policiers de la Sûreté du Québec qui intensifieront leurs interventions du 7 au 10 octobre prochain.

La vitesse, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues seront les infractions les plus ciblées. De plus, les policiers porteront une attention particulière à la conduite agressive notamment les dépassements dangereux et suivre de trop près.

Les usagers de la route devront redoubler de prudence compte tenu du fort achalandage sur les routes pendant ce long congé. Les patrouilleurs seront aux aguets et demandent aux conducteurs d’adopter une conduite sécuritaire en respectant les autres usagers de la route et les limites de vitesse.

Les policiers tiendront également des opérations en partenariat avec la Police provinciale de l’Ontario et les services de police des états américains de New York, du Vermont, du Maine et du New Hampshire. Ces opérations nommées « Sécurité routière sans frontières » sont spécifiquement déployées en zones transfrontalières pendant les longs congés communs.

En 2015, durant le long congé de l’Action de grâce, les policiers de la Sûreté du Québec ont émis plus de 6 000 constats d’infraction reliés à la vitesse excessive, à l’absence du port de la ceinture de sécurité et à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant. Ce nombre inclut également les arrestations effectuées en lien avec la capacité de conduite affaiblie.

La collaboration de tous les usagers est essentielle afin de rendre les routes plus sécuritaires. La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population et souhaite à tous un bon congé.